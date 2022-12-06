На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении обсуждается новый законопроект «О политических партиях».

Как сообщает Report, информацию о проекте предоставил заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазаил Ибрагимли.

Он отметил, что при разработке проекта был изучен опыт передовых стран, учтены политические системы и национальные особенности страны, а также рекомендации Венецианской комиссии по регулированию деятельности политических партий.

Законопроект состоит из 6 глав и 30 статей.

Затем законопроект был представлен на обсуждение депутатов.