Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Великое национальное собрание (ВНСТ) законопроект о продлении срока пребывания турецких военнослужащих в Азербайджанской Республике (АР) еще на один год.

В законопроекте отмечается, что в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией 19-20 сентября в Карабахском регионе, был положен конец незаконному режиму на территории Азербайджана, однако окончательное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией еще не подписано.

В документе подчеркивается, что Турция продолжит вносить вклад в поддержание мира и стабильности в регионе. Кроме того, упоминается об успешной работе Совместного турецко-российского мониторингового центра.

В законопроекте говорится, что деятельность Вооруженных сил Турции в Совместном мониторинговом центре является требованием конструктивной роли Турции в регионе.

Отмечается, что мандат турецкой армии должен быть продлен еще на один год, начиная с 17 ноября, и данный законопроект будет обсуждаться на этой неделе в парламенте Турции.

Напомним, что 17 ноября 2020 года Великое национальное собрание Турции уполномочило Вооруженные силы страны направить военных в Азербайджан сроком на один год.

В ноябре 2021 и 2022 годов срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлевался на год.