Парламент Непала одобрил изменение карты страны с включением районов Индии

Нижняя палата парламента Непала одобрила законопроект об изменении карты страны с включением в нее некоторых районов, которые в настоящие время принадлежат Индии.

По информации издания The Kathmandu Post, за обновление карты проголосовали все 258 законодателей, присутствовавших на заседании. В новой редакции карты к Непалу, в частности, отнесли индийские районы Липулех, Калапани и Лимпиядхура. Кроме того, предлагается внести изменения и в изображение Непала на гербе страны.

В МИД Индии прокомментировали это решение. В заявлении официального представителя ведомства Анурага Шриваставы говорится, что подобное изменение карты нарушает понимание о проведении переговоров по нерешенным вопросам, связанным с границей.

«Это искусственное расширение претензий не основано на исторических фактах или доказательствах и не является обоснованным», — цитирует TACC комментарий представителя МИД.

Отмечается, что теперь законопроект об изменении карты Непала будут рассматривать в верхней палате парламента и Национальном собрании (aif.ru)