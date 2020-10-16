Парламент Кыргызстана принял отставку Жээнбекова

Депутаты парламента Кыргызстана в ходе внеочередного совещания приняли отставку Сооронбая Жээнбекова. Заседание прошло в государственной резиденции «Ала-Арча».

Выступая перед собравшимися, Жээнбеков попросил прощения у народа и пожелал «здоровья и сил» премьеру Садыру Жапарову, которому перешли полномочия главы государства.

«Я решил уйти в отставку, чтобы сохранить мир в стране. Правильный шаг это или нет, оценит история. Весь опыт накопленный за эти годы, я направлю на развитие страны», — сказал Жээнбеков.

После того, как депутаты приняли отставку президента, он под аплодисменты покинул зал. (haberler.com)