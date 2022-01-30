Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией «Новая демократия» во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом. Об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в воскресенье вечером в высшем законодательном органе страны, сообщает ТАСС.

За доверие правительству высказались 156 депутатов правящей партии в 300-местном однопалатном парламенте. Против были 142 парламентария от всех оппозиционных партий. Один депутат воздержался. Всего проголосовали 299 членов парламента, один не участвовал в голосовании, так как находится в больнице.

Поименное голосование прошло после трехдневных дебатов, начавшихся в пятницу после внесенного лидером главной греческой оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА — ПА) и экс-премьером Алексисом Ципрасом на рассмотрение парламента вопроса о доверии правительству. Политик обосновал постановку данного вопроса «неумелыми действиями» правительства по преодолению пандемии и последствий обрушившегося в понедельник на Грецию циклона «Элпис» («Надежда»). В ответ правительство обвинило Ципраса в том, что он внес вопрос о вотуме доверия, опасаясь, что его партия скатится в рейтингах популярности у населения на третье место, уступив второе усиливающемуся левоцентристскому альянсу «Движение перемен «(КИНАЛ), возникшему в 2018 году на базе много лет правившего в Греции Всегреческого социалистического движения (ПАСОК).