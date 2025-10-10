Парламент Перу проголосовал за импичмент президента Дины Болуарте на фоне роста преступности в стране. Об этом свидетельствует трансляция заседания государственного органа, передает ТАСС.

Голосование по импичменту было назначено на 23:30 (7:30 мск). После этого президент республики будет уведомлена о решении, чтобы она могла лично или при помощи адвоката воспользоваться своим правом на защиту.

На рассмотрение были вынесены четыре предложения об отстранении Болуарте. Во всех из них говорилось, что политика правительства в сфере борьбы с преступностью была провалена.

Для объявления импичмента необходимы голоса 87 законодателей.