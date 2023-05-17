Парламент Эстонии на заседании в среду принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО, за это проголосовали 92 депутата из 101.

«Вместе с другими балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО и считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу в ходе саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля», — говорится в заявлении.

Согласно документу, вступление Украины в НАТО – единственный путь к обеспечению основанного на правилах устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

Парламент Эстонии заявил о необходимости сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные меры для быстрой интеграции Украины в НАТО и передать Киеву приглашение о присоединении к альянсу.