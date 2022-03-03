Парламент Армении не смог избрать нового президента страны.

Как сообщает «Спутник Армения», единственный кандидат, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян получил 69 голосов, чего не хватило для избрания президентом.

В первом туре для избрания необходим 81 голос, у правящей партии, выдвинувшей Хачатряна – 71. Оппозиционные фракции «Честь имею» и «Айастан» бойкотировали обсуждение кандидатуры президента.

По Конституции допускается второй и третий тур президентских выборов, где для избрания нужно 65 и 54 голоса соответственно.

И.о. председателя парламента Акоп Аршакян заявил, что НС проведет сегодня второй тур выборов.