Парк Воды: в Баку открыли новый сквер, деревья посадили послы – ФОТО

Сегодня в Баку на территории Государственного историко-этнографического заповедника Гала состоялось открытие нового сквера — Su parkı (Парк Воды).

В церемонии открытия приняли участие представители государственных ведомств, послы, журналисты и художники.

Новый сквер, в котором зеленые насаждения гармонично сочетаются с современными арт – объектами на тему водных ресурсов, появился по инициативе организации Arts Council Azerbaijan и ее руководителя, известного художника Дадаша Мамедова, и при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери шехер», Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и проекта «Кура II» Программы развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН-ГЭФ).

Несмотря на сильный ветер, церемония открытия выдалась теплой и позитивной. После выступления официальных лиц состоялась торжественная церемония разрезания красной ленточки, после чего сквер официально объявили открытым.

Почетные гости мероприятия – чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Азербайджане Кристиан Камилл и посол Мексики Родриго Лабардини собственноручно посадили деревья в новом сквере. Саженцы дерева мушмула дипломаты посадили в арт-бочки, разрисованные накануне художниками в рамках экологического проекта Arts Council Azerbaijan.

Открытие Парка Воды приурочено к Всемирному дню Земли. Создание новой зеленой зоны с современными арт инсталляциями имеет важную цель – напомнить людям о бережном отношении к водным ресурсам и эффективному использованию воды в повседневной жизни.

«Это прекрасная инициатива», — комментирует в интервью # открытие сквера посол Кристиан Камилл.

«Вода — это источник жизни на Земле. Где-то ее много, где-то – мало. Где –то она соленая, где-то пресная. В любом из случаев мы должны беречь и рационально использовать водные ресурсы», — сказал посол, назвав состоявшееся мероприятие «призывом к уважительному отношению к воде».

Сквер примечателен еще и тем, что на его территории расположено несколько старинных колодцев XVIII века.

Как рассказала # Тарана Гасанова, завотделом музейного центра «Ичери шехер» по заповеднику Гала, всего на территории поселка имеется 17 таких колодцев. Вода в них соленая, а потому пригодна лишь для технических целей.