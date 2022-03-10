16 марта в Park Cinema Flame Towers состоится гала-презентация фильма с участием Фарах Зейнап Абдулла, Эрдала Бешикчиоглу, Нергис Озтюрк, Ахмета Кайакесена и других актеров, снявшихся в «Берген». У азербайджанского зрителя есть уникальная возможность посмотреть самый продаваемый биографический фильм в истории турецкого кино вместе с теми, кто в нем снимался.

С 17 марта же «Берген» стартует в регулярном прокате сети кинотеатров ParkCinema, сообщает #.

История турецкой певицы Берген, культового персонажа турецкой эстрады 80-х гг., королевы турецкого арабеска, роль которой исполнила Фарах Зейнап Абдулла, покорила зрителей братской страны – в первый же день ее посмотрело более 700 000 человек.

Об очередях в кинотеатры Анкары, Стамбула и других городов уже снимают сюжеты, а пресса практически единодушно называет эту картину «одним из лучших произведений турецкого кино».

Берген (настоящее имя – Бельгин) родилась в 1959 году в Мерсине и была младшим ребенком в семье из семи детей. Развод родителей кардинально меняет ее жизнь. Живя в Анкаре, у нее нет никого, кроме матери, а отсутствие отца создает в ней глубокую пустоту. Она поступает в консерваторию, уезжает в Анкару и становится звездой в местном клубе Feyman Club. Однако из-за контрактов, заключенных по условиям того времени, Берген уезжает со своей матерью в Адану, чтобы некоторое время поработать там. Здесь она встречает Халиса Озгюра, выходит за него замуж, после чего ее жизнь превращается в настоящий ад. Результатом постоянного рукоприкладства и насилия становится вылитая ей в лицо кислота, которая навсегда обезображивает ее правый глаз.

Тем не менее, Берген возвращается на сцену, становится одной из самых известных певиц Турции. Однако, угрозы со стороны Халиса продолжаются…

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