Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет, чтобы нападающий команды Килиан Мбаппе подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает RMC Sport.

В клубе предложили Килиану самую высокую зарплату в клубе, но французский нападающий еще не принял окончательного решения по поводу продолжения своей карьеры. Его контракт с «ПСЖ» истекает по окончании этого сезона и ранее появлялась информация, что Мбаппе уже достиг предварительной договоренности о переходе в «Реал» и в феврале 2022 игрок должен подписать предварительный контракт с мадридским клубом.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.