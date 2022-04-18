Paramount прекращает трансляции своих телеканалов в России с 20 апреля.

Об этом говорится в соответствующем уведомлении компании.

Компания транслировала в российском эфире телеканалы Paramount Channel, Paramount Comedy, детские Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr., а также все музыкальные каналы MTV: MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s.

Paramount сообщила о намерении остановить вещание в РФ еще в марте в связи с боевыми действиями России в Украине и санкциями. Ранее о приостановке своей работы в РФ также сообщили Discovery и WarnerMedia.