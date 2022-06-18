Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которая попала в российский плен в середине марта в Мариуполе, освободили.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Сегодня я уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена Тайру, украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат.

Она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы вызволить всех», — сказал он.

Тайра попала в плен в середине марта в Мариуполе. Примерно через два месяца агентство Associated Press опубликовало ее видео, снятое в Мариуполе до пленения.(«Украинская правда»)