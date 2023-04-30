Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан проводит «мирную миссию» для содействия украинскому урегулированию. Об этом он сказал журналистам своего пресс-пула по дороге из Венгрии, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможных посредниках контактов Папы с руководством РФ и Русской православной церкви и путях мирного урегулирования, понтифик отметил, что сейчас есть миссия, но пока она не публична.

Папа Римский Франциск также напомнил об отложенной ранее встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая готовилась в июне 2022 года в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что понтифик провел мессу перед зданием парламента в Венгрии и помолился за русских и украинцев.