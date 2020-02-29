Папа Римский заболел коронавирусом

Папа Римский Франциск и двое его помощников заболели коронавирусом, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Отмечается, что результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат.

Ранее сообщалось, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания. Папа Римский и двое его инфицированных помощников размещены в отеле в Ватикане, где им оказывается квалифицированная медпомощь.

На последней встрече с паствой Папа говорил о коронавирусе. «Я хотел бы снова выразить свою близость тем, кто болен коронавирусом, и медицинским работникам, которые ухаживают за ними», — подчеркнул понтифик.

В Италии с каждым днем увеличивается число инфицированных коронавирусом. По последним данным, их число перевалило за тысячу.