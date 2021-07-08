Папа Римский Франциск осудил убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и пожелал «гаитянскому народу солидарности и процветания». Об этом в четверг говорится в телеграмме, которая была направлена в апостольскую нунциатуру в Гаити.

«Папа Римский Франциск выражает соболезнования народу Гаити и супруге [президента Гаити Жовенеля Моиза], которая также была тяжело ранена <…>. Святой отец осуждает все формы насилия как средства разрешения кризисов и конфликтов. Он желает гаитянскому народу <…> солидарности и процветания», — отмечается в тексте.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Позже и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики. (ТАСС)