Папа Римский рассекретил расследования случаев педофилии

Папа Римский Франциск снял особый режим «папской секретности» с дел, которые связаны с педофилией среди священнослужителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Также в распоряжении Франциска говорится, что дела о сексуальном насилии и распространении детской порнографии будут вестись строго с соблюдением «безопасности».

«Папская тайна не применяется к обвинению, судебным процессам и вердиктам», — говорится в рескрипте.

Кроме того, Папа Римский установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками. Также теперь пострадавших и свидетелей не будут обязывать хранить молчание.