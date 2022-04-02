Папа Римский Франциск обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина за развязывание «жестокой войны» в Украине.

В своей субботней речи на Мальте он не назвал его имя, но отсылка была очевидной.

«Мы думали, что вторжения в другие страны, жестокие уличные бои и ядерные угрозы были мрачными воспоминаниями о далеком прошлом. Но в очередной раз какой-то властелин, к сожалению, погрязший в анахроничных заявлениях о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо не будет вообще. И теперь, среди ночи спустившейся на человечество войны, пожалуйста, не позволим, чтобы исчезла мечта о мире», – заявил он, сообщает УНИАН.