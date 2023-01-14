Между Святым Престолом и Фондом Гейдара Алиева существует эффективное сотрудничество.

Как передает Report, об этом заявил глава Римско-католической церкви Папа Франциск на встрече с послом Азербайджана при Святом Престоле Ильгаром Мухтаровым.

По его словам, реставрация Фондом ряда исторических памятников в Ватикане, имеющих общечеловеческое значение, является большой работой в области охраны культурного наследия.

Папа Римский подчеркнул, что эти проекты служат защите мирового культурного, исторического и религиозного наследия, развитию межкультурных и межрелигиозных связей.