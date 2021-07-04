Папа Римский Франциск в воскресенье объявил, что с 12 по 15 сентября отправится с пасторским визитом в Словакию.

«Имею честь сообщить, что с 12 по 15 сентября <…> буду в Словакии с пасторским визитом», — сказал Франциск в ходе традиционной проповеди. Он уточнил, что данному визиту будет предшествовать его участие в заключительной службе Всемирного евхаристического конгресса в Будапеште.

В начале марта понтифик уже давал понять, что намерен совместить посещение Будапешта с визитом в Братиславу.

Как уточнили в службе печати Святого престола, в ходе поездки Франциск посетит Братиславу, Прешов, Кошице и Шаштин-Страже.