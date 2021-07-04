Папе Римскому Франциску сделают операцию в римской клинике по поводу дивертикулярной болезни кишечника.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в воскресенье служба печати Святого престола.

«Папа Римский Франциск отправился сегодня в римскую клинику имени Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника)», — говорится в распространенном заявлении.

Как уточняется, операция 84-летнему понтифику проведут в воскресенье. О его результатах сообщит пресс-служба Ватикана.

В медицинской практике диагностируются разные варианты болезни, имеющие отличные формы течения и разные осложнения.

В воскресенье Франциск провел традиционную проповедь, обратившись к верующим и сообщив о предстоящей поездке в Будапешт, а затем в Словению (12-15 сентября).