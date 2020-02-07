Панголин объявлен новым переносчиком коронавируса

Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета предположили, что вероятным переносчиком коронавируса, от которого он передался человеку, был панголин, животное, которое относится к тому же отряду, что броненосцы и муравьеды. В Китае и Вьетнаме мясо панголина считается деликатесом, а китайские медики ранее предполагали, что источником заражения в Ухане стало употребление в пищу мяса какого-нибудь экзотического животного, например змеи или летучей мыши.

Государственное китайское информационное агентство Синьхуа подтвердило выводы ученых. Оно сообщило, что геном нового штамма коронавируса, выделенного у панголинов, оказался на 99% идентичен геному коронавируса у заболевших людей. Но исследователи отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса, и не исключено, что им также можно заболеть и от других животных. («Настоящее Время»)