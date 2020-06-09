Пандемия ускорит распространение сетей 5G в России

Пандемия ускорит процесс масштабного развертывания сетей 5G в России. Такое мнение высказали крупнейшие российские сотовые операторы, сообщает «РИА Новости».

Представители МТС подчеркнули, что запрос на цифровизацию в условиях пандемии только усилится. Возникнет дополнительный импульс к развитию новых технологий в сфере телекоммуникаций.

В «Вымпелкоме» отметили важность скорейшего разрешения вопроса с частотами для пятого поколения связи. Это связано с тем, что за последние годы нагрузка на сети в России значительно выросла. Такая динамика сохранится и в будущем.

«Чтобы этот процесс прошел максимально быстро и эффективно, необходимо выделить для 5G именно те частоты, на которые ориентировано сейчас все мировое сообщество», — пояснили в компании и добавили, что переход на удаленную работу подтолкнет телеком-индустрию к решению этой проблемы.

Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов опроверг заявления о причастности связи 5G к появлению и распространению коронавируса.