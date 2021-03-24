Пандемия коронавируса может стать причиной эпидемии туберкулеза

Сегодня 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом, и он призван обратить внимание общественности на это опасное заболевание.

В настоящее время есть особый повод для волнений, так как пандемия коронавируса может стать причиной эпидемии туберкулеза. Это может произойти из-за нескольких факторов. Во-первых, переболевшие коронавирусом находятся в зоне риска развития туберкулеза, ведь данный вирус негативно влияет, прежде всего, на легкие. Развитие заболевания может происходить и во время коронавирусной инфекции. Некоторые специалисты считают, что важно параллельно с анализами на COVID-19, проходить и обследование на туберкулез. Во-вторых, из-за пандемии и социальной изоляции, связанной с карантинными мерами, снизилась выявляемость туберкулеза.

За последние годы в Азербайджане уменьшилось число больных туберкулезом. Для сравнения в 2019 году на учете состояло 8 257 человек, в 2018 г. — 8 684, в 2015 г. — 9 695, в 2010 г. — 12 469. Но если не предпринять необходимые меры по своевременной диагностике данного заболевания, не решить проблему нехватки кадров, особенно в регионах, не обеспечить соответствующие учреждения по всей стране необходимым оборудованием, то произойдет откат назад.

Самый распространенный путь передачи палочки Коха–возбудителя заболевания–воздушно-капельный. Можно заразиться и бытовым путем через предметы быта, а также внутриутробно — от матери к плоду.

Врач-фтизиатр Ибрагим Асадли отметил в беседе с #, что если на протяжении долгого времени температура тела держится на уровне 37,2 и по ночам потеет шея и голова, похудение, возможно, кашель, хотя его может и не быть, то есть основания для того чтобы заподозрить туберкулез. Но ставить себе диагнозы и заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

По словам врача, заболеть туберкулезом не так просто, как некоторым кажется. Нужно, чтобы совпало несколько факторов. Факторами, приводящими к развитию заболевания, являются плохое питание, а, следовательно, ослабленный иммунитет, нахождение рядом с больными, у которых открытая форма туберкулеза, наличие хронических заболеваний. К дополнительным факторам относятся неблагоприятные социальные и бытовые условия, такие как проживание в сыром темном помещении.

Асадли считает, что количество больных туберкулезом в Азербайджане может в обозримом будущем заметно увеличиться. Причин для такого пессимистичного прогноза несколько, в том числе пандемия коронавируса. Фтизиатры сейчас активно задействованы в коронавирусной борьбе и лечению туберкулеза уже не уделяется столько внимания, как раньше. Финансирование противотуберкулезных диспансеров, по его словам, идет по остаточному принципу, и ничего хорошего от такого положения дел ждать не приходится.

Чтобы улучшить ситуацию, как говорит Асадли, необходимо предпринять ряд шагов. Во-первых, нужна конференция, на которой бы обсудили заболеваемость туберкулезом на фоне пандемии корнавируса и обозначили пути решения проблемы. Во-вторых, необходимо хотя бы немного повысить зарплату врачам. Ну а чтобы в корне поменять ситуацию, нужно менять социально-политическую структуру общества в целом.

Отметим, что ВОЗ по всему миру проводит в этот день акцию по «окрашиванию в красный цвет» значимых объектов. В этом году такая акция по инициативе коалиции азербайджанских противотуберкулезных НПО и ОО «Забота о здоровье» будет проведена и в Баку. С 20:00 до 22:00 несколько известных зданий столицы, в частности Девичья Башня и Бакинский Олимпийский стадион, окрасятся в красный цвет.