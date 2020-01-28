Палестина попросила ЛАГ об экстренном совещании по «сделке века»

Палестинские власти обратились в Лигу арабских государств (ЛАГ) с просьбой о проведении экстренного совещания с целью выработки общей позиции арабских стран по отношению к так называемой сделке века — плану Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в палестинской администрации.

Предполагается, что совещание состоится в ближайшую субботу в Каире. Оно пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств арабских государств.

Отмечается, что на встрече выступит президент Палестины Махмуд Аббас, который потребует от стран — членов ЛАГ «четкой и сильной позиции [арабских государств] против планов американской администрации».

На прошлой неделе власти Палестины заявили, что отвергнут любые шаги, предлагаемые США по урегулированию палестино-израильского конфликта, идущие вразрез с нормами международного права. (ТАСС)