Лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти не смог получить место спикера с первого раза, и впервые почти за сто лет будет проводиться повторное голосование. Об этом пишет Bloomberg.

Фаворит гонки, 57-летний Маккарти заручился поддержкой большинства республиканцев — 203 из 222 по неофициальным подсчетам — но этого было недостаточно, чтобы завоевать большинство во всей Палате представителей (218 голосов). Демократы проголосовали за своего лидера, представителя Нью-Йорка Хакима Джеффриса, отдав ему 212 голосов.

Последний раз спикера не смогли выбрать с первого раза в 1923 году, тогда потребовалось девять туров голосования. При этом до выбора спикера палата не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.

Агентство отмечает, что парламент приближается к «критическим срокам» в вопросе повышения потолка национального долга и сохранения финансирования правительства в конце этого года.