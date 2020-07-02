Палата представителей одобрила введение санкций против Китая

Палата представителей Конгресса США в среду единогласно одобрила законопроект, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ограничением Пекином автономии Гонконга. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Законопроект, в частности, предполагает введение ограничительных мер в отношении банков, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона о национальной безопасности Гонконга.

Как отметило агентство, одобренный Палатой представителей законопроект несколько отличается от версии, принятой Сенатом Конгресса США 25 июня. В связи с этим верхняя палата американского парламента снова должна будет проголосовать по данному законопроекту. После этого он отправится на подпись президенту Дональду Трампу. (ТАСС)