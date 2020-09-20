Падение нефти не в счет — населению обещают замедление роста цен

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует замедление к 2025 году среднегодовой инфляции до 2,7%. Согласно прогнозам ведомства, среднегодовая инфляция по итогам текущего года составит 3,1% против 2,6% в минувшем году. Но, начиная с 2021 года, инфляция будет замедляться – так, в 2021 году она составит 3%, в 2022 году – 2,8%, в 2023 году – 2,8% и в 2024 году – 2,7%.

Инфляция — это всегда рост цен, но если при низкой инфляции цены растут очень медленно, когда говорят, что инфляция снижается, это значит, что потребительская корзина дорожает медленнее, чем в прошлые годы.

О невысоких инфляционных ожиданиях в текущем году сообщили также в Центробанке. Согласно обновленным прогнозам за сентябрь, к концу 2020 года рост цен ожидается в диапазоне 3-3,2%, что ниже центра целевого диапазона. Замедление темпов «официальной» инфляции было важным трендом двух последних лет, и оно, что примечательно, сохранит значимость в перспективе. В ближайшие два финансовых цикла и последующие годы инфляция в Азербайджане будет стремиться к снижению.

Предваряя возможное несогласие читателя, озабоченного ценовым ростом, независимые специалисты указывают, что реальная инфляция в стране заметно отличается от опубликованных цифр официальной статистики. При этом цены на некоторые сезонные продовольственные товары в текущем году определенно выше, чем летом прошлого года, поделился своими наблюдениями с # экономист Натиг Джафарли, отмечающий, что ценовой рост наблюдается также по целому ряду непродовольственных товаров. По его свидетельству, несоответствие данных официальной статистики и реальной ценовой динамики указывает на необходимость пересмотра методологии подсчетов.

«Поскольку в отличие от многих стран мира, у нас не имеется альтернативных источников подсчета инфляции и это затрудняет возможность увидеть реальную картину динамики цен.

«Государственный комитет по статистике — единственная структура, наделенная такими функциями. Данные ее, мягко говоря, не всегда отличаются точностью. Было бы замечательно иметь альтернативные источники подсчета инфляции и макроэкономических показателей, поскольку, я уже не говорю про Европу, но в России и Грузии помимо официальных данных существуют альтернативные подсчеты, проясняющие полную картину процессов в экономике. В нашей же стране можно апеллировать только к официальным данным», — сказал Джафарли.

Мнение предыдущего специалиста разделяет председатель Общественного объединения «Содействие экономическим инициативам» Азер Мехтиев. «К сожалению, в стране не проводится альтернативных расчетов по уровню инфляции, — сказал он #. – И это притом, что во всех странах проводятся альтернативные расчеты, в Азербайджане же данный опрос проводится только Государственным комитетом по статистике и приходится апеллировать только к официальным данным. Но как бы то ни было, все понимают, что динамика ценового роста, безусловно, выше».

Не устраивают аналитиков и данные по прошлому году. Официально заявленные показатели инфляции в прошлом году были стабильны и не поспевали за ростом денежной массы. Так, в минувшем году рост денежной базы в Азербайджане составил аж 27,3%, а инфляция не превысила 3,2%. Такие пропорции еще не наблюдались в мировой экономике, отмечают в экспертных кругах.

Говоря о перспективах ценового роста, специалисты апеллируют к степени устойчивости национальной валюты, зависящей от котировок нефти. По данным экономиста Хикмета Абдулазизова, максимальный пик годовой инфляции за предыдущие десять лет пришелся на 2016 год, запомнившийся резким обвалом цены нефти. При этом высокая динамика цен наблюдалась на протяжении последующих двух лет, а минувший год отметился инфляционным спадом. Динамика цен опустилась почти до уровня 2014 года.

По мнению финансистов, искусственная природа котировок маната к доллару и серьезная волатильность на рынке углеводородов не оставляют сомнений в удешевлении национальной валюты и повышении цен в среднесрочной перспективе.