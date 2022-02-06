Семья Рокфеллеров вернула известный гобелен Пабло Пикассо «Герника» после реставрации на почетное место в зале Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в субботу, сообщает Associated Press.

Гобелен был заказан в 1955 году бывшим вице-президентом США и губернатором Нью-Йорка Нельсоном Рокфеллером и на время передан ООН в 1984 году. В начале прошлого года Нельсон А.Рокфеллер-младший, сын покойного вице-президента и губернатора, которому принадлежит гобелен «Герника», уведомил Организацию Объединенных Наций о своем намерении вернуть его. Организация отдала ему гобелен в феврале 2021 года.

Рокфеллер сообщил в субботу, что гобелен будет возвращен ООН, однако он намерен пожертвовать работу Национальному фонду сохранения исторических ценностей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность Нельсону Рокфеллеру — младшему.

«Это очень приятные новости после года трудностей и раздоров по всему миру», — заявил он.

«Гобелен Герника говорит миру о настоятельной необходимости укрепления международного мира и безопасности», — написал глава ООН.

Оригинальное полотно Пикассо «Герника» находится в Испании. На картине изображены последствия авианалета немецкой авиации на испанский город Герника во время гражданской войны 1937 года. Гобелен был создан в 1955 году с оригинала картины под руководством художника.