Ожидается рекордное сокращение численности населения в России

В России на фоне пандемии коронавируса ожидается рекордное сокращение численности населения за последние 14 лет. Согласно прогнозам, населения РФ по итогам 2020 года уменьшится на 158 тыс. человек, сообщило во вторник, 1 сентября, агентство РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Смертность за январь-июнь на фоне пандемии выросла в России на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость — снизилась на 5,4 процента. По прогнозам правительства, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен не ранее 2022 года. Более масштабное сокращение населения в РФ наблюдалось лишь по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек. (DW)