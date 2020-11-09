Ожидается подписание документа об объявлении Арменией капитуляции

В ближайшее время ожидается подписание документа об объявлении Арменией капитуляции.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на дипломатические источники. По сообщению источника, одна из тем обсуждений, которые состоятся между Азербайджаном, Турцией, Россией и Арменией, может быть связана с размещением в регионе российских и турецких миротворцев.

«По итогам обсуждений армянские вооруженные силы освободят Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы без проведения военных операций, в условиях мира, с восстановлением Азербайджаном контроля над этими территориями», — сказал источник.