В течение последних трех суток солнечная активность была на нормальном фоновом уровне. С 20 ноября может наблюдаться усиление параметров солнечного ветра.

Как сообщили # на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), в результате произошедших 16 ноября слабых выбросов корональных масс геомагнитное поле станет активным, возможна геомагнитная буря уровня G1 (умеренная). С 22 ноября геомагнитное поле, вероятно, вернется на спокойный уровень. В настоящее время скорость солнечного ветра находится в пределах 300-360 км/с.