Как мы уже сообщали, в социальной сети опубликовано открытое обращение (https://ayna.az/yuzminler-adindan-prezidente-muraciet) к президенту Ильхаму Алиеву от имени «Группы приватизационных чеков», в которую входят десятки тысяч граждан. Авторы петиции заявили, что ожидают от главы государства исторического решения в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева и «Годом Гейдара Алиева».

Подписавшиеся под петицией просят разъяснить судьбу граждан, у которых остались безвозмездно переданные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым приватизационные чеки. В обращении, адресованном от имени тысяч граждан, отмечается, что ни один указ не мог нарушить Конституцию и законы, подписанные Гейдаром Алиевым, а процесс приватизации, имеющий исторические, политические, правовые, социальные, экономические и нравственные основы, осуществлялся в течение 12 лет противореча Конституции и законам. В документе также отмечается, что по закону приватизационные чеки должны быть все еще в обращении. В нем отражены пункты о возвращении в обращение номинальной стоимости защищенного от инфляции имущественного эквивалента приватизационных чеков, закончивших свое обращение одним указом.

Следует отметить, что интеллигенция, депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические, научные и культурные деятели, представители институтов гражданского общества, экономисты, юристы, эксперты по недвижимости обратились к руководству страны с требованием восстановить историческую справедливость и внести ясность в судьбы граждан, у которых на руках все еще остались приватизационные чеки. Сообщается, что неэффективная деятельность некоторых чиновников вызвала недовольство граждан и навела тень на значение исторического прогрессивного шага.

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов сказал AYNA, что, по его мнению, на обращение, адресованное президенту Ильхаму Алиеву от имени «Группы приватизационных чеков», будет дан положительный ответ: «Как депутат я неоднократно предлагал создать условия для граждан, имеющих на руках приватизационные чеки. Я выдвинул это предложение как в комитете, в котором я представлен, так и в ходе общественных обсуждений. Считаю, что, если сегодня большое количество граждан Азербайджана не смогли воспользоваться этим правом, необходимо создать для них эту возможность».

«Соответствующие структуры должны прояснить, как реализовать этот процесс. Во всех случаях необходимо снова увеличить срок обращения приватизационных чеков. Эти чеки могут быть использованы в ходе предстоящего процесса приватизации. Во всех случаях обладатели чеков ждут восстановления исторической справедливости, и им надо дать эту возможность. Учитывая, что указ был издан общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, такой шаг к его 100-летнему юбилею был бы историческим событием», — сказал депутат.

Серьезные надежды на этот счет возлагает и депутат Милли Меджлиса, председатель партии «Ана-вятян» Фазаил Агамали. Как он заявил изданию AYNA, важно найти справедливое решение этого вопроса: «Срок действия приватизационных чеков, которые являются ценной государственной бумагой, истек решением, принятым в 2011 году. После этого большое количество граждан страны сохранили за собой выделенные им государством доли. Эта тема неоднократно поднималась и предлагалось выяснить судьбу граждан, имеющих на руках приватизационные чеки. Для них должны быть созданы условия, чтобы они могли воспользоваться этой возможностью, предоставленной государством».

«К сожалению, приватизационные чеки не были использованы вовремя в соответствии с интересами граждан. Уровень осведомленности у населения был очень низким. Некоторые бизнесмены увидели в этом возможность и воспользовались этим процессом, а интересы граждан не были обеспечены. Хотя в соответствующем указе приватизационные чеки были указаны как наследство, оставшееся населению», — сказал он.

Агамали также считает, что на обращение, адресованное президенту, будет дан положительный ответ: «Сегодня с обращением к главе государства обратились тысячи обладателей приватизационных чеков. В петиции отмечается, что этот прогрессивный указ был подписан общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и что историческое решение, которого они ждали, должно быть объявлено в год его 100-летия, «Год Гейдара Алиева». «Государственные структуры должны глубоко изучить это обращение, представить предложения и огласить решение, которое обрадует сотни тысяч граждан».

В свою очередь бывший министр финансов Фикрет Юсифов заявил AYNA, что на обращение граждан, имеющих приватизационные чеки, следует ответить положительно: «Несмотря на то, что срок обращения приватизационных чеков закончился в 2011 году, тема не утратила своей актуальности. Потому что приватизационные чеки были выданы населению бесплатно, и каждый гражданин имеет право воспользоваться ими. Сотни тысяч людей годами лишены этого права. Они ждут того дня, когда историческая справедливость будет восстановлена».

«Стоимость чека в расчете на одну долю имущества оценивается не менее чем в две тысячи долларов. Государство не может оставить этих людей на произвол судьбы. В любом случае, когда-нибудь эта проблема будет решена. Не надо оставлять решение этой проблемы будущим поколениям», — сказал экс-министр.

Позитивным событием Юсифов считает открытое обращение к президенту Ильхаму Алиеву от имени «Группы приватизационных чеков»: «В том обращении они рассказывают о событиях, которые с ними произошли, и последствиях этого». Верю, что граждане, получившие в результате прогрессивного шага общенационального лидера Гейдара Алиева приватизационные чеки, но не сумевшие ими воспользоваться, будут переполнены большой радостью в «Год Гейдара Алиева». Я ожидаю важных решений от правительства в этом отношении».

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом.

Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам. Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

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Автор: Айдын Гярай