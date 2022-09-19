Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

Отметим, что Оверчук возглавляет делегацию России, которая прибыла в Ереван для участия в 9-м армяно-российском межрегиональном форуме и во встрече сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами.

В ходе встречи Пашинян отметил, что, несмотря на напряженность на границе с Азербайджаном, принято решение не откладывать мероприятия, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между Арменией и Россией в различных направлениях.

Никол Пашинян выразил надежду, что проведенные в Ереване совместные мероприятия будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.