адикальная террористическая группировка «Джейш аль-Адль» взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранском Захедане, административном центре провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Ранее иранское информационного агентства Tasnim со ссылкой на начальника полиции региона Сардара Джалиляна сообщило, что четверо вооруженных террористов под видом посетителей в субботу утром пытались проникнуть в 16-й полицейский участок города Захедан, но «благодаря бдительности дежурного солдата, охранявшего главный вход в полицейский участок, потерпели неудачу».

Погибли двое полицейских, все четверо вооруженных террористов ликвидированы. У них нашли четыре единицы оружия, семь гранат и несколько поясов смертников, сообщил начальник полиции.