Отрубленные пальцы и 20 лет жизни в аду: борьба с бытовым насилием должна быть усилена

На государственном уровне в нашей стране в последние годы предпринимаются меры для борьбы с бытовым насилием, но это явление по-прежнему широко распространено. Многие жертвы по определенным причинам молчат о том, что с ними происходит, а окружающие делают вид, что ничего не замечают. Безнаказанность нередко приводит к трагическим последствиям, и только тогда выясняется, что все всё знали.

Так, история бытового насилия в селе Хаджиселли Евлахского района, длившаяся много лет, завершилась жестокой расправой — житель села Мехти Гараев отрубил своей жене Эльнаре Гараевой пальцы рук и нанес топором удары по голове. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 29. 120 (попытка умышленного убийства) Уголовного кодекса АР. Ведется расследование.

Буйный характер мужчины был известен всем, и то, что мужчина употреблял наркотики и тиранил супругу, также не было секретом. А несколько месяцев назад он жестоко избил соседа, но это сошло ему с рук.

Как рассказал # юрист Эльчин Гамбаров, наказание будет зависеть от тяжести телесных повреждений, увечий.

«Бытовое насилие распространено во всем мире и в частности в странах бывшего Советского Союза. По сравнению с некоторыми государствами у нас таких случаев гораздо меньше. И, тем не менее, и в Азербайджане их немало. Как правило, речь идет об избиениях, в частности с использованием различных орудий», – сказал он.

Э.Гамбаров отметил, что проблема в том, что бытовое насилие стало восприниматься как что-то обыденное, к нему стало больше терпимости. Должен претворяться в жизнь принцип неотвратимости наказания. Как считает юрист, если бы наказание за такие преступления было ужесточено, это сыграло бы положительную роль.

Председатель Общественного объединения помощи женщинам и детям Təmiz Dünya («Чистый мир») Мехрибан Зейналова считает, что в селе, в котором произошла трагедия, по крайней мере, родственники были в курсе происходящего. Даже если женщина не говорила никому о бытовом насилии, наверняка об этом красноречиво свидетельствовали синяки, какие-то иные следы побоев.

«К сожалению, в стране все еще многие считают, что если муж бьет жену, это нормально, что он имеет на это право. Близкие и тем более соседи, односельчане не вмешиваются, считая, что они делают доброе дело, так помогают сохранению семьи. Они считают, что семья не должна распадаться несмотря ни на что, что развод – травма для детей, но жизнь в таких условиях для них куда большая травма. Понимание со стороны окружающих придает домашним тиранам уверенность в том, что они имеют право на такое поведение», – сказала она.

По ее словам, бытовое насилие имеет место там, где женщина зависима и лишена всяческой поддержки. Родственники не поддерживают, общественность молчит.

«Конечно, многое зависит от самой женщины, но не у каждой есть силы на борьбу в одиночку. Они не информированы о том, где можно получить помощь. Например, при Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей открылась горячая линия, но мало кто из женщин о ней знает. Надо, – как говорит Зейналова, – активно ее рекламировать во всех доступных источниках. Некоторые считают, что чем больше у женщины мест, куда она может обратиться за помощью, тем чаще будут распадаться семьи. Надо менять такое в корне неверное мышление».

Она подчеркнула, что сейчас все больше женщин обращается в полицию из-за бытового насилия, но многих от этого шага удерживает экономическая зависимость и стереотипы о том, что не надо выносить сор из семьи.

«Часто родственники просят жертву вернуться в семью. Недавно у нас был случай, когда женщина, подвергавшаяся бытовому насилию, ушла из дома с детьми, но за ней пришла ее мать и стала просить вернуться. Возвращаться ни женщина, ни ее дети не хотели, они боялись вновь столкнуться с насилием, но все же она пожалела мать и вернулась. Родственники часто просят жертву вернуться ради собственного спокойствия, так как тиран надоедает им, просит их оказать ему помощь. Они таким образом отстраняются от проблем», – говорит Зейналова.

Мужчины-тираны, чтобы запугать жертву, часто говорят ей, что у них есть знакомые в полиции и даже если она на них заявит, им ничего не сделают. Женщины в это верят, считая их чуть ли не всемогущими. Но если тиран попадает в полицию, то жертва удивляется, насколько он меняется, становится жалким.

По словам Зейналовой, если жертва убегает, муж ее зачастую преследует.

«В нашем приюте женщины в безопасности. У нас есть камеры видеонаблюдения. Но зачастую, мужья делают вид, что хотят помириться, а потом устраивают скандал. Иногда мужья действительно хотят исправиться, а иногда притворяются», – говорит эксперт.

Она считает, что нужны изменения в законе, согласно которым суд или полиция должны перенаправлять их к психологам, которые будут решать, опасны они или нет. Во многих странах есть подобное.

«Сейчас мы планируем работать в этой области совместно с Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей. Мы подготовили соответствующее предложение. Если мужчина, применявший бытовое насилие, придет к нам в приют за своей женой, которая там находится, мы будет перенаправлять его в Госкомитет. Там уже психологи определят, насколько он адекватен, может быть ему самому нужна психологическая помощь. Если есть шанс сохранить семью, надо помочь это сделать», – резюмировала Зейналова.