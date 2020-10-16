Отозвав своего посла из Баку, министр иностранных дел Греции поспешил в Ереван

Стартовал визит министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в Ереван. Первое, что сделал министр Дендиас — посетил мемориал т.н. жертв Геноцида армян в Цицернакабере.

В рамках визита Дендиаса в Армению встретился армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. После встречи на совместном брифинге Никос Дендиас заявил, что внешнее вмешательство в карабахский конфликт вызывает серьезное беспокойство. Власти Греции работают над тем, чтобы это требование было озвучено на уровне Евросоюза, подчеркнул он.

Было бы неплохо, если министр иностранных дел Греции на уровне Евросоюза озвучил бы вопрос оккупации азербайджанских земель со стороны Армении.