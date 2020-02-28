Отныне продолжительность учебного года и дней каникул будет регулировать Кабмин

Полномочию по внесению изменений в продолжительность учебного года и дней каникул в общеобразовательных учреждениях Азербайджана в связи с чрезвычайными случаями передано Кабинету министров.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.

По его словам, данный вопрос отражен во вновь утвержденном документе Кабмина «Продолжительность учебного года в общеобразовательных учреждениях». Валехов добавил, что до этого внесение изменений в продолжительность учебного года и дни каникул в общеобразовательных учреждениях в связи с чрезвычайными ситуациями находилось в компетенции министерства образования. Согласно новому документу эти полномочия будут принадлежать Кабинету министров. Продолжительность учебного года и дней каникул в отдельных учебных заведениях может быть изменены министерством образования.

| 2020-02-28T16:52:43+00:00 28 февраля 2020, 18:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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