Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились после вооружённого нападения во вторник на туристов в подконтрольной Индии части Кашмира, ответственность за которое взяла малоизвестная сепаратистская группировка. Жертвами нападения, которое власти Индии охарактеризовали как теракт, стали 26 человек.

Кашмир — предмет территориального спора между Индией и Пакистаном. Сепаратистские группировки в индийской части Кашмира выступают как правило за то, чтобы весь регион оказался под контролем Пакистана.

Официальный Дели, прямо не обвинив Исламабад в теракте, заявил, что совершившая его группировка имеет связи с Пакистаном. Утверждается, что двое из трёх нападавших имеют пакистанское гражданство. Индийские власти на следующий день после нападения приняли решение аннулировать все визы, выданные пакистанским гражданам. Кроме того, Индия закрыла единственный пограничный переход с Пакистаном и объявила о разрыве соглашения об использовании водных ресурсов реки Инд. Это соглашение было заключено в 1960 году и оставалось в силе даже несмотря на то, что Индия и Пакистан после этого вели между собой войны.

Власти Пакистана в четверг также приняли решение об аннулировании виз для граждан Индии. Кроме того, Пакистан закрыл своё воздушное пространство для самолётов индийских авиакомпаний и заявил о приостановке любой торговли с Индией. Кроме того, будет выслан ряд индийских дипломатов.

Последние события вызвали опасения дальнейшей эскалации в отношениях между двумя ядерными державами. (svoboda.org)