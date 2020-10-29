«Отношения Азербайджана и Израиля продолжаются уже долгие годы, а посол Армении как пришел, так и ушел» — израильский политолог

Отношения Азербайджана и Израиля задевают многие страны и, возможно, даже кому-то не нравятся. Но факт остается фактом, Израиль с самого начала военных действий в Карабахе открыто поддержал позицию Азербайджана и, несмотря на определенное давление мирового армянского лобби, продолжает поддерживать и продавать оружие.

Сегодня израильский фактор в мировой геополитике занимает особую роль. Мусульманам это может нравиться или нет, но есть маленький Израиль и огромное мировое еврейство, которое по своему влиянию больше, чем многие государства мира, и оно сейчас на стороне Азербайджана. Для этого есть как объективные предпосылки, так и субъективные, за всю историю Азербайджана никогда азербайджанский народ не проявлял антисемитизм, здесь находится самое крупное в мире компактное поселение горских евреев, а с другой стороны, отношения на межгосударственном уровне имеют глубокие корни.

Правда, мировое армянство не теряет надежды внести определенный раскол в эти отношения, но своими действиями еще больше укрепляет отношения между Баку и Тель-Авивом.

Комментируя ситуацию #, израильский политолог Авраам Шмулевич, сказал, что Израиль не поддается давлению армянского лобби.

«Израиль официально в лице Беньямина Нетаньяху заявил о том, что отношения Азербайджана и Израиля носят стратегический характер, и он никогда не откажет в помощи Азербайджану. Поэтому любое давление армянского лобби не возымеет никакого эффекта. Мы знаем, как оказывать сопротивление всякого рода давлению», — отметил эксперт.

По его словам, после окончания военных действий отношения между странами только укрепятся.

«Сейчас армянская община внутри Израиля, разные международные организация и СМИ, особенно российские, которые находятся под влиянием армян, пытаются давить и на Азербайджан, и на Израиль. Азербайджан выигрывает на поле боя, но на информационном поле его активность не так заметна, но, тем не менее, это не будет сказываться на межгосударственных отношениях между странами. Чем больше будет побед на поле боя, тем сильнее будет и медийное давление, но аргументация у СМИ будет слабеть», — считает аналитик.

Комментируя то, что Армения отозвала своего посла из Израиля, аналитик сказал, что это вызывает только удивление.

«По сути, посол Армении прибыл в Израиль за две недели до начала войны. Отношения Азербайджана и Израиля продолжаются уже долгие годы, а посол Армении как пришел, так и ушел. Хотя, я думаю, именно сейчас посол смог бы проявить себя и вел бы переговоры с различными структурами и политиками, собственно для чего посол и нужен. Но армяне решили его отозвать, а в Израиле это восприняли с большим удивлением» – подчеркнул он.

Шмулевич также сказал, что сжигание израильских флагов армянами в Армении и в других странах мира никак не влияют на точку зрения Израиля на данный конфликт.

«Отозвав посла, развернув антиизраильскую антисемитскую активность в СМИ, они достигнут противоположного, отношения Израиля и Азербайджана будут еще больше крепнуть», — подчеркнул он.

Политолог также сказал, что Израиль из всех крупных международных игроков, пока единственная страна, которая выразила явную проазербайджанскую позицию, в отличие от США, Франции и России.

«Эта позиция будет сохраняться, Израиль также готов помочь Азербайджану на международном уровне, задействовав свое международное лобби», — резюмировал он.