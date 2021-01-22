Отменяется правило,требующее иметь при себе водительские права и другие документы

Вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В числе изменений — правило, требующее иметь при себе водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и другие документы. Право лица на управление транспортными средствами и наличие у него права собственности на автомобиль проверяются сотрудниками Управления дорожной полиции при помощи бортовых компьютеров.