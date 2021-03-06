«Открытые двери» НАТО и неугомонные грузины…

В соседней Грузии политическая ситуация вновь обостряется: политические акции протеста участились, слышны довольно резкие заявления.

В принципе, в последние годы политический климат в Грузии был весьма горячим. В прошлом году, накануне очередных парламентских выборов, оппозиция даже намеревалась покончить с затянувшейся властью «грузинских мечтателей» — но, то ли пандемия помещала, то ли народ националистов не поддержал, в любом случае, политическому фронту бывшего президента Михеила Саакашвили не удалось добиться обещанных целей.

По обычной логике политической борьбы после поражения на парламентских выборах оппозиция должна была взять, как говорится, тайм–аут до следующих выборов. Но этого вовсе не случилось – на улицах и площадях грузинских городов вновь появились активисты грузинской оппозиции, особенно ее молодежный сегмент. Что же происходит?

После смены власти в США, точнее, после победы Джо Байдена на выборах, многие политические аналитики прогнозировали усиление политических векторов в направлении Грузии, Молдовы и Украины.

По мнению грузинских политических экспертов, «серый кардинал» грузинской правящей коалиции Бидзина Иванишвили именно по этой причине подал в отставку со всех политических постов. Аналитики связывают это с тем, что Иванишвили почувствовал предстоящее давление со стороны новой американской администрации, которая одним из приоритетных направлений своей внешней политики назвала усиление давления на пророссийские режимы на постсоветском пространстве, в том числе — на саму Россию.

Конечно, даже теперешние грузинские власти в буквальном смысле слова пророссийскими не назовешь. После прихода к власти «мечтателей» вектор внешней политики существенно не изменился: не только не изменились кардинальным образом отношения с Россией, но даже усилился вектор интеграции в европейские структуры. Думается, что главную причину задержки вступления гуамовской тройки в НАТО не следует связывать с внутренними обстоятельствами. Да, в Киеве определенные сомнения сохраняются, но этого не скажешь про Тбилиси. Скорее всего, проблему следует искать в самой политике военного блока НАТО, который опасается прямого конфликта с Россией.

На днях генеральный секретарь Йенс Столтенберг вновь заявил, что двери его организации открыты для Грузии, Украины и Молдовы, но эти государства должны думать о соответствии своих параметров с натовскиими стандартами. Но думается, что глава НАТО в очередной раз лицемерил. Дело не в каких-то стандартах, т.к. еще Саакашвили успел сделать многое в этом направлении. Причину, как уже сказано чуть выше, следует искать в другой плоскости. Во-первых, на территории этих стран до сих пор остаются неразрешенные, поддерживаемые Кремлем этно-территориальные конфликты. Грузины, например, не раз заявляли, что при вступлении в НАТО они готовы не распространять акт интеграции на абхазские и южноосетинские территории. Но чувствуется, что даже такая уступка не в состоянии ускорить интеграционный процесс.

Во-вторых, страны НАТО больше думают о собственных интересах. Якобы они опасаются включить Грузию в свою организацию по той причине, что опасаются давления России, но почему-то они не опасаются того же давления в Черном море, которое с легкой руки грузинских и украинских политиков постепенно становится натовско-российским…

Джо Байден намерен вновь оживить свою натовскую политику. Ожидается, что усилится политика НАТО не только в европейском сегменте, но и должен тронуться лед и в отношении тех постсоветских стран, которые уже несколько лет продолжают стучаться в двери НАТО. Готов ли НАТО к такому обороту дел?

Трудно сказать что-то конкретное. Но лидеры стран Альянса должны знать, что мир, особенно молодые государства, устал от неконкретных, от иррациональных заявлений, от двойных–тройных стандартов. В этом году исполняется тридцатилетие падения советской империи. А в следующем году в России будут отмечать столетие образования бывшего Советского Союза. Какую дату придется отмечать новым независимым постсоветским государствам? Пожалуй, ответ на этот вопрос зависит и от лидеров стран-членов НАТО…