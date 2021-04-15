Отход военных кораблей США от Босфора: что бы это значило?

Американское посольство в Анкаре вчера сообщило турецкой стороне, что проход двух военных кораблей — ракетных эсминцев Donald Cook («Дональд Кук») и Roosevelt («Рузвельт») через Босфор в Черное море отменен. Предполагалось, что они будут находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая.

Прокремлевское экспертное сообщество предположило, что Байден включил «заднюю», не выдержал и «моргнул» в противостоянии с Путиным, и что это решение сигнализирует о попытках администрации Байдена снизить градус напряженности в отношениях с Россией. Особенно на фоне состоявшегося позавчера телефонного звонка президента США Джо Байдена Владимиру Путину с предложением провести совместный саммит на территории нейтральной страны, что по наблюдениям многих экспертов можно было расценивать как демонстрацию готовности пойти на диалог с Россией.

Однако, рано радовались! Сегодня президент США Джо Байден нанес удар под дых, подписав указ о введении жестких санкций против России, в том числе против суверенного долга.

Ограничительные меры вводятся также против российских физических лиц и организаций. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении гособлигации России после 14 июня. Минфин США издал директиву, запрещающую финансовым организациям участвовать в размещении на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций. США также вышлют из страны 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Тем самым, Соединённые Штаты официально возложили ответственность на Службу внешней разведки (СВР) России за «широкомасштабную кампанию кибершпионажа» с использованием компании SolarWinds. «Соединённые Штаты официально заявляют, что СВР России, также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, виновна в широкомасштабной кампании кибершпионажа, которая воспользовалась платформой SolarWinds Orion и другими IT-структурами», — говорится в заявлении Белого дома. Разведсообщество США «в высокой степени уверено в своих оценках относительно причастности СВР», говорится в заявлении Белого дома. Там также отметили, что «доступ СВР» к данным SolarWinds дал ведомству возможность «шпионить за более чем 16 тыс. компьютерных систем по всему миру или потенциально нарушать их работу».

Однако, наряду с введением санкций, в администрации американского лидера сообщили, что Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией и не считают правильным «идти по негативной траектории». «Тем не менее мы также четко дали понять, что будем отстаивать наши национальные интересы и давать отпор действиям российского правительства, которые направлены на нанесение вреда нашей стране», — подчеркивается в заявлении. Белый дом добавил, что новый указ Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

О планах США ввести новые санкции против России стало известно накануне. И в Кремле сразу же заявили, что вероятные новые американские санкции не поспособствуют встрече двух лидеров, ранее предложенной Байденом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что, если США введут новые антироссийские санкции, это не будет соответствовать словам Байдена о необходимости выстраивания стабильных отношений.

И вот теперь стало ясно, что Байден отнюдь не собирался отступать перед Путиным, как он и заявлял ранее, США будут сотрудничать с Россией в сферах, которые представляют взаимный интерес для обеих стран, в частности по вопросам контроля над вооружениями, как это было в случае продления ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

Но если продолжатся «агрессивные и безответственные» действия Москвы, как подчеркнул ранее глава Госдепа Энтони Блинкен, президент США Джо Байден «сдержит свое слово».

Сдержал! США продемонстрировали, что не будут закрывать глаза на враждебные действия России, как предыдущая администрация, и серьезных мер России за хакерские атаки, вмешательство в выборы, применение химического оружия, не избежать.

Но вернемся к американским ракетным эсминцам, которые сейчас отведены в Эгейское море. Какова вообще была цель прохождения их в Черное море?

Как считает турецкий эксперт по безопасности Мете Ярар (Mete Yarar), изначально, с самого начала обострения российского-украинского конфликта, задача США, наряду с выражением поддержки Украине, заключается в провоцировании России и создании напряженности в Черном море.

«Неспроста отряд кораблей Черноморского флота России в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям. Любая страна была бы недовольна появлением двух военных кораблей соперника у своих морских границ», — сказал он в эфире CNN TÜRK.

По большому счету, эти два военных корабля не могут изменить ситуацию в случае войны между Россией и Украиной, считает он. Но проход их через турецкие проливы вызывает напряженность в отношениях между Турцией и Россией. И хотя, согласно конвенции Монтрё, Турция не может воспрепятствовать прохождению этих военных кораблей, поскольку их тоннаж не превышает пределы допустимого, в случае возникновения военного противостояния с Россией, Турция в соответствии со своим членством в НАТО, своим обязательствам перед союзником по альянсу, а также ввиду того, что в настоящее время возглавляет командование группой сверхбыстрого реагирования НАТО, не может оставаться в стороне от конфликта.

По этой причине официальная Анкара занимает примирительную позицию, проводит переговоры как с Путиным, так и с Зеленским. А отход американских военных кораблей, временный ли или насовсем – пока неизвестно, скорее всего, является стратегическим ходом или опасением, что ситуация может выйти из-под контроля, сказал он.

Складывается впечатление, что Вашингтон и Москва выстраивают шахматные комбинации для достижения своей основной цели. Ведь и отряд кораблей Балтийского флота ранее покинул Средиземное море. Так или иначе, противостояние Москвы и Вашингтона только начинается, и санкции против российского госдолга и высылка российских дипломатов только начало конфликта супердержав.