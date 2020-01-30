Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил в интервью Sputnik, что у заключенных британской тюрьмы строгого режима Белмарш больше порядочности, чем у правительств четырех стран.
Подтвердив, что слышал о том, что его сына недавно перевели из одиночной камеры благодаря усилиям адвокатов и троих заключенных, Шиптон сказал: «Это удивительно, что у заключенных больше порядочности, чем у четырех правительств: Великобритании, Швеции, Австралии и США. Заключенные подают прошения о переводе Джулиана из одиночной камеры в компанию. Это потрясающе!»
Шиптон рассказал, что около трех недель назад звонил супруге одного из просителей и благодарил за поддержку, оказанную Ассанжу.
«Весьма плачевное. Диагноз Мельцера (специальный докладчик ООН по пыткам Нельс Мельцер – ред.) и врачей – 160 врачей – их диагноз довольно точный», — сказал он.
Рассказывая о тогдашней беседе, Шиптон отметил, что немалая часть его разговоров с сыном посвящена житейским, бытовым темам.
«Вообще, за последние десять лет у нас обоих развилась любовь к сплетням, поскольку изоляция Джулиана означает, что для него становится действительно интересным то, что делают обычные люди. Так что мы сплетничаем, говорим о детях и женах, о матерях, о девушках, о других вещах, о друзьях, уже ушедших или ныне живущих. Правда, просто сплетни», — сказал он.(РИА Новости)