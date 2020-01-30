Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына в тюрьме

Интервью было записано в поезде, по дороге в Белмарш, где у Шиптона была назначена встреча с сыном. За последние годы отец Ассанжа летал из Австралии в Великобританию порядка 30 раз. В последний раз он виделся с сыном около восьми недель назад. Состояние Ассанжа он описал как «плачевное».

«Вообще, за последние десять лет у нас обоих развилась любовь к сплетням, поскольку изоляция Джулиана означает, что для него становится действительно интересным то, что делают обычные люди. Так что мы сплетничаем, говорим о детях и женах, о матерях, о девушках, о других вещах, о друзьях, уже ушедших или ныне живущих. Правда, просто сплетни», — сказал он.(РИА Новости)