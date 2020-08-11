Отели заработают по-новому: что ждет гостиничную сферу в ближайшем будущем?

Карантинные меры в нашей стране ослабляют и постепенно к работе возвращаются задействованные в сферах, которые с марта месяца были заморожены. В частности, речь о гостиничном бизнесе, который уже давно простаивает. Вскоре его работа будет возобновлена, но по новым правилам.

На днях Кабинет министров Азербайджана принял решение об утверждении «Правил организации деятельности гостиниц в Азербайджанской Республике во время пандемии коронавируса (COVID-19)». В них, как сообщает day.az, говорится о том, что в гостиницах с более чем 80 номерами будет создана Группа оперативного контроля (Rapid Response Team), а в других гостиницах будет назначено лицо, отвечающее за оперативный контроль.

Кроме того, отели должны будут регулировать количество принимаемых ими гостей так, чтобы везде имелась возможность соблюдать социальную дистанцию. Им рекомендовано давать гостям возможность отменять бронь без санкций. Везде, куда могут попасть постояльцы, должны быть запасы санитайзеров с дозаторами и достаточное количество масок. Кроме того, персонал отелей в обязательном порядке раз в неделю должен проходить тестирование на COVID-19.

Новые правила направлены на то, чтобы не допустить распространения коронавируса, но они также увеличат расходы на содержание отелей. А этой сфере и без того сейчас нелегко.

Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев рассказал #, что предполагается открыть все региональные отели 24 августа. По его словам, на них есть спрос у граждан, желающих отдохнуть в районах. Он подчеркнул, что туризм будет восстанавливаться в два этапа: с 24 августа – внутренний, а с восстановлением авиасообщения между странами в прежнем режиме и внешний.

Что касается тестов на COVID-19, которые сотрудники отелей, должны будут сдавать еженедельно, то, Гаджиев отметил, что эта тема пока не обсуждалась. Но он считает, что если данная процедура будет проходить за счет отелей, те вряд ли на это согласятся — слишком дорого.

Экономист Фуад Ализаде заявил, что бизнесу придется приспосабливаться к работе в новых условиях и отелей это тоже касается. По его мнению, цены на гостиничные номера из-за новых правил, если и повысятся, то несущественно.

«Рынок регулируется возможностями населения, а доходы населения сократились. К тому же, гостиниц в стране много и между ними существует конкуренция. По поводу теста на коронавирус для персонала, отмечу, что для того чтобы отели не несли такие расходы, думаю, их будут делать с существенной скидкой, но этот вопрос должна решать Ассоциация туризма».

Экономист Натиг Джафарли также говорит о том, что тестирование из-за новых правил должно полностью или частично осуществлять государство. Можно пойти другим путем, и тестирование будет за счет отелей, но их освободят минимум до конца года он всех налогов и выплат.

«Если отели будут полностью платить за тесты без каких-то уступок со стороны государства, они вынуждены будут поднять цены. Если они поднимут цены, к ним мало кто приедет, и тогда нет смысла открываться вообще. Сейчас,– подчеркивает он,– ставка только на внутренний туризм и надо учитывать покупательную способность населения».

По словам председателя центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, сейчас туристический бизнес постепенно восстанавливается во многих странах, которые затронула пандемия. Но это только самое начало процесса.

«Если говорить об отелях, то многие из них в обозримом будущем не начнут работу из-за отсутствия гостей, так что их открытие можно считать в какой-то мере имитацией восстановления гостиничного бизнеса. Хотя, например, в Турции отели приступили работе, но там большой объем туристов.

В нашей стране, возможно, начнут работать сначала четырех и пятизвездочные столичные отели, в которых будут останавливаться бизнесмены, приехавшие в Азербайджан по делам. Кто-то, возможно, приедет и на лечение, но таких туристов много не будет. Большинство простых иностранцев в этом году отдыхать в другие страны, в том числе в нашу, не поедут»,– говорит он.

Агаев отмечает, что из-за минимального количества постояльцев и новых правил, работать отелям будет нерентабельно. Он не видит оснований для тестирования сотрудников отелей на коронавирус каждую неделю, подчеркнув, что тест стоит не менее 100 манатов.

По мнению эксперта, когда международное сообщение возобновится, многие туристы предпочтут аренду квартир отелям, так как там они будут чувствовать себя более свободно, не скованные многочисленными правилами.