Отдых в сельской местности – мечта многих городских жителей. И если одни предпочитают пассивное времяпровождение на всем готовом, то вторым хочется участвовать в сельском быте. Научиться доить коров, варить сыры, сделать вино, посадить фруктовый сад, собственноручно собрать первую клубнику – это не только новые навыки, но и незабываемые впечатления.

Агротуризм набирает популярность во всем мире. Его особенностью является сочетание отдыха и ознакомление с укладом местных жителей. Живут такие туристы в уютных деревенских домах, а не в отелях, питаются экологически чистыми продуктами и изучают то, что им интересно. Он тесно переплетается с рядом других видов туризма – гастрономическим, экотуризмом, этнографическим туризмом. Благодаря ему доходы местного населения могут существенно возрасти, и, как следствие, уменьшится поток миграции из сел в города.

В Азербайджане подготовлен законопроект об агротуризме, в котором предусмотрена деятельность операторов агротуризма в стране, сообщает Report. Об этом заявил начальник отдела проектов и программ Агентства аграрного кредитования и развития при Минсельхозе Фарид Амиров на церемонии закрытия твиннинг-проекта по наращиванию потенциала Министерства сельского хозяйства для повышения эффективности и результативности государственной помощи сельскому хозяйству. В ходе реализации проекта были разработаны и подготовлены важные документы для развития агротуризма, создания в связи с этим национальной системы.

Надо пропагандировать такой туризм, так как не все знают, в чем он заключается. Он в Азербайджане только начал развиваться. Разговоры о его развитии ведутся уже давно, но у нас многое происходит очень медленно. Достаточно вспомнить, сколько мы шли к обязательному медицинскому страхованию, говорит в беседе с # председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«Это интересное и прибыльное направление, как для внутренних, так и для внешних туристов. Пандемия уже близится к завершению, жизнь в любом случае продолжается, и люди хотят путешествовать. В России, в Хабаровском крае в свое время давали 6 соток японцам во временное пользование, где они могли сажать, что хотят, работать на земле. Они получали удовольствие от этого вида отдыха, а местное население – заработок, так что все были в выигрыше. У нас можно сделать что-то подобное», – считает Агаев.

Но не надо забывать, что выбравший такой вид отдыха, в первую очередь, турист. И должны быть организованы нормальные условия для его проживания, душевая, холодильник, интернет. Принимающая сторона отвечает и за питание, и за санитарные условия.

«Это не затратный вид туризма, достаточно самых простых вещей. Сельчанам, желающим им заняться, нужны беспроцентные или низкопроцентные целевые кредиты на ремонт, бытовую технику и т.д. Местные жители могли бы создать ассоциацию агротуризма. Необходимое условие для популярности – доступная цена. Сейчас такое проживание не стоит дорого – в среднем от 20 -25 манатов за сутки. Остальные услуги оплачиваются отдельно.

Операторы агротуризма должны продумать все моменты, в том числе страхование от несчастных случаев. Конечно, каждый может организовать себе отдых самостоятельно, но есть и те, кто предпочитают, чтобы все было организовано за них. Можно организовать отдых по интересам – для семейных с детьми, для одиноких, только для женщин и т.д. Если туристу понравится, он будет приезжать снова и снова. Этот вид туризма переплетается с другими. Я, например, давно хотел бы не просто какое-то время пожить в сельской местности, но и поучаствовать в сельской палаточной свадьбе. А то все свадьбы сейчас однообразные, в домах торжеств», – делится Агаев.

Что касается доходов, то, по его словам, в 2005-2007 годах в рамках проекта «Устойчивое развитие сельской местности» был подсчитан доход в зоне, где он реализовывался. До начала проекта средний заработок сельчан составлял менее 2 долларов в день, а после его реализации он увеличился почти в 4 раза. Но там туризм носил сезонный характер – принимать гостей зимой не были готовы из-за суровых климатических условий. Однако при желании можно организовать такой отдых всесезонно.