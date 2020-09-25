Отдай пикап Родине!

Последние дни в социальных сетях стали появляться публикации граждан с жалобами на то, что сотрудники дорожной полиции изымают у них автомобили типа «пикап».

Жалоб было так много, что 22 сентября Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана вынуждено было прокомментировать информацию, распространенную в социальных сетях.

Как отмечается в заявлении Главного управления, предусматривается плановая проверка технического состояния военно-транспортных средств Государственной дорожной полицией МВД совместно с другими организациями, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств, с тем, чтобы эти средства спецназначения могли быть представлены для нужд вооруженных сил и специальных подразделений своевременно и в качественном состоянии.

«Ввиду того, что автомобили типа «пикап» и соответствующие им по техническим возможностям другие транспортные средства специального назначения относятся к категории автомобилей с высокой проходимостью в списке, утвержденном решением № 51 от 16 февраля 2006 года Кабинета министров, в целях технического осмотра эксплуатационных систем данных транспортных средств в условиях бездорожья, уточнения учетно-регистрационных показателей транспортных средств и определения территории их использования (город, поселок, село) данные транспортные средства останавливают на стационарных постах и их владельцев информируют об этом», — говорится в заявлении Главного управления дорожной полиции.

Напомним, что согласно статье 12.1 закона «Об автомобильном транспорте», соответствующие органы страны обязаны обеспечить готовность к всеобщей мобилизации автомобильный транспорт страны. (http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/15/c_f_15171.htm).

Мы решили выяснить, как происходит обеспечение готовности к всеобщей мобилизации автомобильного транспорта страны, то есть, нашумевший процесс изъятия автомобилей.

Для получения ответа мы обратились в Управление полиции Гахского района.

Как заявил # дежурный данного Управления полиции по фамилии Билалов, к ним не поступал приказ об изъятии у граждан автомобилей типа «пикап».

Как сообщил дежурный Управления полиции Агджабединского района Исмаилов, дорожная полиция проводит регистрацию автомобилей типа «пикап».

На вопрос журналиста о том, неужели регистрацию автомобиля нельзя проводить без ее изъятия, сотрудник полиции дал следующий ответ: «Обратитесь в Главное управление дорожной полиции».

Дежурный Управления полиции Закатальского района Султанов также посоветовал нам обратиться в Главное управление дорожной полиции.

Как заявил в беседе с # начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана Кямран Алиев, действия сотрудников дорожной полиции продиктованы требованиями закона «О подготовке мобилизации и о мобилизации».

«И почему вы считаете, что граждане недовольны действиями дорожной полиции? Нам они заявляют о том, что готовы пожертвовать во имя родины не только автомобилями, но даже собственной жизнью», — довольным от переизбытка патриотизма голосом заявил Камран Алиев.

Однако адвокат Фуад Агаев не согласен с мнением Камрана Алиева. «Никакого законного основания для изъятия автомобилей, находящихся в частной собственности, не существует. Ведь в стране до сих пор не объявлено военное или же чрезвычайное положение. Изъятию частных автомобилей также препятствуют и другие законодательные акты», — считает адвокат Фуад Агаев.

Опять обратимся к «букве закона»: согласно статье 11.1 закона «О подготовке всеобщей мобилизации и всеобщей мобилизации», изъятие транспортных средств у частных владельцев возможно лишь в случае объявления мобилизации и во время войны (http://www.e-qanun.az/framework/10850).

А согласно статье 12.3 закона «Об автомобильном транспорте», ущерб, нанесенный владельцам автомобилей при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, должен быть компенсирован государством (http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/15/c_f_15171.htm).

Будет ли выплачена компенсация владельцам, в случае нанесения ущерба их автомобилям, задержанным «на стационарных постах для прохождения технического просмотра»?

Для получения ответа мы обратились к руководителю пресс-службы Министерства обороны Вагифу Даргяхлы. «Этот вопрос не имеет к нам никакого отношения», — ответил Вагиф Даргяхлы.

«В случае начала военных действий, автомобили перейдут в пользование Министерства обороны. И если будет нанесен ущерб этим автомобилям, компенсация должна быть выплачена Министерством обороны», — сказал # депутат Вахид Ахмедов.

Мы, конечно же, не сомневаемся в патриотических чувствах, ни граждан, готовых, как утверждает Камран Алиев, пожертвовать своими пикапами, ни сотрудников дорожной полиции, которые делают все, чтобы эти самые чувства владельцев внедорожников стали реальностью. Так и хочется вспомнить военный призыв времен ВОВ – «Все для фронта, все для победы». Но есть одно большое НО, о котором сказал адвокат Фуад Агаев: в стране не объявлено военное или же чрезвычайное положение.

И если даже, допустим, есть какое-то законное обоснование, дающее право дорожной полиции забирать пикапы у населения, то это нужно делать не топорно, как сейчас, а придерживаясь элементарных правил. Если государство забирает автотранспортное средство у гражданина, ему должно быть возмещено или хотя бы гарантировано, что в случае повреждения автомобиля, он получит компенсацию. Отметим, что часть пикапов в стране не являются личным транспортным средством, а находятся на балансе частных или государственных предприятий. Значит и неустойку тоже нужно компенсировать, если не деньгами, то хотя бы какими-то налоговыми льготами. Грубо говоря, нельзя же какого-то бизнесмена средь бела дня остановить на посту и потребовать у него отдать пикап родине. Опять же повторяем: в стране не объявлена война.

Особняком в этом процессе стоит вопрос о материальном положении оборонного ведомства страны. Ежегодно на нужды МО выделяются миллиарды из госбюджета, который, к слову, формируется из наших с вами отчислений. И всегда руководство МО отмечает о высоком техническом оснащении азербайджанской армии. Мы даже совместно с ЮАР выпускали бронированные военные машины. Так зачем армии пикапы населения? Ведь, если есть средства, эти машины, причем самых последних моделей, можно заказать у дистрибьюторов известных автобрендов, выпускающих эти самые пикапы.

P.S. После прочтения данного материала обвиняющим нас в отсутствии патриотизма «диванным» патриотам и всяким «клавиатурным» пустозвонам, советуем прочитать материал еще раз. Авось дойдет. Все-таки надежда умирает последней…