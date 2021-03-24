От Джузеппе Калиостро до Зираддина Рзаева

Итальянский мистик, алхимик и авантюрист Джузеппе Бальсамо (Калиостро) был очень популярен в Европе в XVIII веке. Он промышлял изготовлением «чудодейственных» снадобий и продажей простакам якобы старинных карт с указанными на них мест, где спрятаны клады. Стремясь произвести больший эффект на потенциальных жертв своих афер, он приказывал слугам говорить, что служат своему господину уже триста лет, и за это время тот ничуть не изменился.

Перебравшись в Лондон, он снискал славу человека, который легко вызывает души умерших, превращает свинец в золото, читает мысли. Умело дозируя информацию, как бы невзначай проговариваясь, он рассказывал зачарованным слушателям невероятные вещи: будто он родился 2236 лет назад, в год, когда произошло извержение Везувия, и сила вулкана частично перешла к нему. Что он познал тайну создания философского камня и создал эссенцию вечной жизни. Что он множество веков путешествует по миру, и был знаком с великими правителями древних веков.

Конец его, впрочем, был печален. Калиостро был приговорен к пожизненному заключению. Кроме того, имел место торжественный ритуал покаяния. Калиостро, босой, в простой рубахе, стоя на коленях со свечой в руках, молил Бога о прощении, а в это время на площади перед церковью палач сжигал все его магические книги и волшебный инвентарь. Великий заклинатель духов, авантюрист и алхимик Джузеппе Бальзамо, известный как Алессандро Калиостро, умер 26 августа 1795: по свидетельству одних — от эпилепсии, других — от яда, подсыпанного ему тюремщиками.

Но все это, повторюсь, было в далеком XVIII веке. Да, в прошлом веке, после распада СССР, на какой-то момент появилась новая мода на тех, кто называл себя экстрасенсами. Десятки миллионов людей не могли оторваться от экранов телевизоров, слушая сеансы Кашпировского и Чумака. Прекрасно помню, как неглупые вроде бы люди верили в «заряженную» энергетикой воду и убедили себя в способности дистанционного лечения всех возможных заболеваний. О том, сколько успели за время своей популярности заработать Кашпировский и Чумак, никто не знает. Но суммы были явно внушительные.

Наступил век интернета, гугла, википедии, скоростной передачи любой информации. Через вайбер и вотсап можно бесплатно и долго говорить со всем миром, используя, в том числе и видео-связь. Казалось бы, в этих условиях, просто невозможно вешать людям лапшу на уши. Так нет же — есть спрос на последователей Калиостро, Кашпировского, Чумака . А спрос, как известно, рождает предложения. И в нашем случае это предложение носит имя Зираддин Рзаев.

Уроженец Шамкира стал известен широкой публике после участия в проекте «Битва экстрасенсов» на российском телеканале ТНТ. Верить в его способности или нет — дело личное, интимное. Другое дело, что сам З.Рзаев , превратившийся в очень обеспеченного человека, прекрасно понимает важность пиара и рекламы для сохранения интереса к его персоне. И потому он регулярно выступает с прогнозами на очень разные темы.

Например, на тему коронавируса. «Я сказал, что вирус должен исчезнуть в конце лета — началу осени. Действительно, к концу месяца заражение вирусом снизилось. Врачи, уехавшие из Москвы, уже вернулись из Азербайджана. Я вижу, что вирус продержится полтора-два года. Если вовремя принять меры, это не страшный вирус. В апреле-мае вирус достигнет минимума в Азербайджане », — сказал Baku.tv экстрасенс.

Что тут сказать? Во-первых, неглупые люди писали, что сапоги должен шить сапожник, а пироги должен печь пирожник. Соответственно, на тему коронавируса должны говорить вирусологи, а не те, кто называют себя экстрасенсами. Во-вторых, мы с вами видим, что утверждение «к концу месяца заражение вирусом снизилось» не соответствует действительности. Наоборот, именно в последние месяц-полтора мы видим резкий рост числа заболевших коронавирусом в Азербайджане.

В-третьих, ранее, в интервью порталу «Москва-Баку» З.Рзаев утверждал: «И все же, могу сказать, что в 2021 году в начале года, это январь и февраль, вирус будет в минимальном количестве, практически исчезнет». То есть, перед нами пример того, как на ходу меняется прогноз этого человека. То он пророчит минимизацию вируса к январю-февралю, чего не было, то отодвигает момент исчезновения вируса к концу лета-началу осени.

В целом же, в интервью порталу «Москва-Баку» З.Рзаев выступал еще и в роли политолога. «Для России 2021 год будет относительно спокойным. Экономическая ситуация в стране будет лучше, чем в прошлом году. Но, к сожалению, давление со стороны Запада будет продолжаться»,- заявил он. Как можно назвать «относительно спокойным» тот год, когда «давление со стороны Запада будет продолжаться», известно только экстрасенсу-вирусологу-политологу З.Рзаеву.

Я же, вовсе не претендуя на все эти лавры, могу утверждать, без риска ошибиться, что усиление давления Запада на РФ приведет к ослаблению ее экономики, снижению курса рубля к доллару, росту числа безработных и проживающих за чертой бедности. Чтобы понять, почему этот прогноз имеет практически стопроцентные шансы сбыться, не нужно именовать себя экстрасенсом. Достаточно понимать структуру экономики РФ.

Другое дело, что тут ведь не к З.Рзаеву претензии предъявлять нужно. Он всего лишь пиарится, привлекает к себе внимание для сохранения и увеличения числа потенциальных клиентов. Мне интересно другое. Что заставляет некоторые отечественные СМИ предоставлять трибуну человеку, который готов одновременно выступать в разных ипостасях, в диапазоне от вирусолога до политолога, сохраняя за собой статус экстрасенса?!

Борьба за читаемостью и цитируемостью? Понимаю. Но что будет, если выяснится, что читателям соврали, и прогнозы шамкирского оракула не сбылись? Получается, что об этом многие коллеги стараются не задумываться. Жаль. В конце концов, все в этом мире преходяще, даже слава. И судьба Калиостро — тому подтверждение. А вот репутация — это то, что намертво прилипает к нам, определяя уровень доверия или недоверия, уважения или неуважения в обществе. Это «работает» и для каждого из нас в отдельности, и для всех СМИ в целом.