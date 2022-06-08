Из 8 турецких граждан, взятых в заложники на Гаити 8 мая, трое освобождены по состоянию здоровья.

Как передает сайт Le Monde, об этом сообщила туристическая компания Metro. Их отпустили из-за резкого ухудшения здоровья.

Отметим, что 8 мая автобус, следующий из Доминиканской республики в Гаити, был задержан вооруженными лицами после пересечения границы. 8 турок, 3 гаитянина и 1 доминиканец были взяты в заложники. Доминиканский водитель и гаитянский гид были освобождены через несколько дней. Еще двух пассажиров удалось освободить за крупную сумму денег. Турки-заложники — это учителя, преподающие турецкий язык на Гаити.

По оценкам ООН, на Гаити в среднем похищают 200 человек в год.