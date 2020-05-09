Освободители Европы

7 мая 1945 года в Реймсе (Франция) представитель немецкого командования генерал-полковник Альфред Йодль подписал акт о капитуляции фашистской Германии. А В ночь с 8 на 9 мая 1945 года начальник штаба Верховного командования вермахта, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель в Берлине подписал повторный акт о капитуляции Германии.

В тот же день указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая был объявлен Днем Победы и стал днем окончания Великой Отечественной войны с Германией.

Азербайджанцы приняли участие в борьбе с фашистской Германией с самого начала войны.

Общее количество азербайджанцев, призванных на воинскую службу во время войны, составляло около 600 тысяч человек. 40 тысяч из них были добровольцами.

Среди воинов, защищающих легендарную Брестскую крепость, которая в течение 32 дней оказывала сопротивление немецким захватчикам, было 44 азербайджанца.

В начале войны немцам удалось захватить территорию Беларуси, Украины, Молдовы, Прибалтики.

В 1941 году немецкие войска дошли до Кавказа. Для борьбы с немцами на Кавказе в Азербайджане были сформированы 3 национальные дивизии, которые не только смогли оказать достойное сопротивление немцам, но и приняли участие в освобождении многих европейских городов.

Первой азербайджанской национальной дивизией стала 223-я дивизия.

Сформированная 14 октября 1941 года, она была направлена в Махачкалу для прикрытия Бакинского направления.

После того как немцы были отброшены от Кавказа, 223 дивизия была направлена на югославский фронт и приняла участие в освобождении Белграда. За отличие при освобождении города дивизии присвоено почётное наименование «Белградская».

22 февраля 1942 года была сформирована 416-я стрелковая дивизия.

30 августа в 5 часов утра во время боев за освобождение Таганрога батальон, комиссаром которого был мой дед Ислам Мирзоев, первым ворвался в город. Благодарные таганрогцы воздвигли памятник его батальону. За освобождение Таганрога 416-й дивизии было присвоено почётное наименование «Таганрогская». Таганрогская дивизия дошла до Берлина.

2 мая 1945 года группа бойцов Таганрогской дивизии во главе с комиссаром части Рашидом Меджидовым подняли красный флаг над Бранденбургскими воротами в Берлине.

В октябре 1942 года в Азербайджане была сформирована 77-я стрелковая дивизия, которая приняла участие в освобождении Моздока, Минеральных вод и Ставрополя.

13 апреля 1944 года 77-я дивизия совместно с другими частями и соединениями Красной Армии освободила от немцев Симферополь. Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизии было присвоено почётное наименование Симферопольская.

Нельзя забывать о подвиге людей, ушедших на фронт, о поистине героической судьбе дивизий, сформированных на территории Азербайджана. Азербайджанцы внесли достойную лепту в дело борьбы с немецким фашизмом и приняли участие в освобождении Европы.